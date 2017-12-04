Türkiye Bankalar Birliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara karşı çeşitli şekillerde yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı güvenlik uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Birliğimizin, banka müşterilerine sunduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin adı, kötü maksatlı kişilerce dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabilmektedir.

Bu nedenle, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyunu uyarmak isteriz.

Birliğimiz, kâr amacı gütmeyen bir meslek örgütüdür. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmeti tamamen ücretsizdir. Başvuruda kullanılan form veya değerlendirme için her hangi bir ücret talep edilmez. Türkiye Bankalar Birliği’nden gönderildiği belirtilen başvuru formu, dilekçe örneği vb. belgeler karşılığında hiç bir ödeme yapılmamalıdır.

Bu hizmetimize aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş yoktur. Heyetlerimize başvurusu olmadığı halde; masraf iadesi, geri ödeme vs. yapılabileceğini vaad eden kişilere asla itibar edilmemelidir.

Dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için kişisel bilgilerin paylaşılmamasını önemle hatırlatırız. Benzer girişimlerle karşılaşanlar en hızlı şekilde savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurmalıdır.

Güvenliğiniz için kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği"

türkiye bankalar birliği

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