İHA'da yer alan habere göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB), SMS ve internet reklamları veya mesajları vasıtasıyla gelen bildirimler konusunda uyarıda bulundu. "Acil kredi, hızlı kredi, krediniz bir tık uzağınızda, acil kredi mi lazım?, İhtiyaçlarınıza en uygun krediyi sizin için analiz edelim” gibi ifadeler kullanılmak suretiyle vatandaşların sahtecilik ve dolandırıcılık yapan yetkisiz ve iyi niyetli olmayan kişilere yönlendirildiği anlaşıldığını kaydeden TBB, "Bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağı vaat edilmektedir. Bu tür reklam ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlarımıza ait kişisel bilgiler iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçecek, maddi ve manevi mağduriyetler yaşanabilecektir. Dolandırıcılar, başvuruda bulunanların kişisel bilgilerini kullanarak bunlar adına hazırladıkları sahte belgeler ile kredi çekmektedirler" dedi.

Bu tür dolandırıcılık olaylarında, dolandırıcılara itibar ederek bilmeden de olsa işbirliği yapan ve adlarına kredi çekilen kişilerin de hukuki, cezai ve mali sorumlulukları doğabildiğini vurgulayan kurum, "Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemelidir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler, hiçbir şekilde aracı kullanmadan doğrudan doğruya bankalara başvurmalı ve sadece banka personeliyle iletişim halinde olmalıdır" ifadeleri kullandı.