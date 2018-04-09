7 | 18

Bu ihtiyaç açık bir şekilde ortada. Başka kaynağı yok. Bu su içme, sulama ve sanayi için kullanılacak. Belki de su ileride, şu anda gelişmiş ülkelerin komşularına sattığı elektrik enerjisi veya petrol gibi gelir kaynağı şekline dönüşecek. Dolayısıyla suyu depolamamız lazım. Özel sektörün yaptığı barajları da değerlendirdiğimiz zaman irili ufaklı bin 250 civarı baraj ve göletimiz var.