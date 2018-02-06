Milli sporcular kamptaki ilk antrenmanını 90. Yıl Spor Salonu'nda Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman yönetiminde yaptı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kahraman, Türkiye Şampiyonası'nın ardından ikincisini düzenledikleri kampta 22 sporcunun bulunduğunu söyledi.

Edirne'de yaptıkları ilk kampta sporcuların performanslarını test ettiklerini ifade eden Kahraman, "Burada kamp yapmamızın sebebi İsveç'te yapılacak Uluslararası Graffing Turnuvası. Asıl hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2017 bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Çıtamız yükseldi ve hiçbir zaman düşürmek istemiyoruz. Bu yıl da biraz dolu geçecek. Akdeniz Oyunları var. 23 yaş altı takımların yine Avrupa Şampiyonası İstanbul'da olacak. Macaristan'da 22-28 Ekim'de Dünya Şampiyonası var. Tabii onlar için de hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Türkiye'yi 50 kiloda temsil edecek olan Evin Demirhan ise 10 gün sürecek kampın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Her şeyin çok güzel geçtiğini kaydeden milli sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

"İsveç'teki bu turnuva bizim için çok önemli. Dünya ve Avrupa şampiyonalarından önce kendimizi görmemizi sağlayacak. Belarus ve Rusya takımları Yalova kampında yer alıyor. Kampın ilk günü ve her şey gayet güzel gidiyor. Çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İsveç'teki turnuvada hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Orada kendi performansımızın en iyisini göstermemiz gerekiyor."