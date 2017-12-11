Türkiye büyümede dünya lideri

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme performansını üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül dönemi) iki kattan fazla artırarak yüzde 11,1'e taşıdı.

Türkiye, bu büyüme oranıyla söz konusu dönemde AB, G20 ve OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa ülkeleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye, Avrupa ortalamasının 4 katından fazla büyüme gösterdi.

Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Romanya oldu. Romanya söz konusu dönemde yüzde 8,8 büyüme başarısı yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 7,2 ile Malta ve yüzde 5,8 ile Letonya izledi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 3, Almanya yüzde 2,3, İngiltere yüzde 2,1 ve Fransa yüzde 2 büyüdü.

G20'de ise dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin yüzde 6,8 büyürken, Hindistan ekonomisi yüzde 6,1 büyüme gösterdi. Türkiye, G20'de büyüme oranlarıyla öne çıkan bu ülkelere de fark attı.

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