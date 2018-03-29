AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve OECD verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,4, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 11,3'lük büyüme kaydetti. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesiyle Türkiye ekonomisi geçen yılı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansıyla tamamladı.
Türkiye, bu büyüme oranıyla söz konusu dönemde G20 ülkeleri arasında lider olurken, OECD ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı.
AVRUPA ÜLKELERİNE 'FARK' ATTI
Aynı dönemde Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 2,3, AB'de ortalama yüzde 2,4 olarak gerçekleşirken, Türkiye, büyüme hızıyla bu bölgelerin çok üstünde performans sergiledi.
Avrupa'da geçen yıl en fazla büyüme kaydeden ülke İrlanda oldu. İrlanda söz konusu dönemde yüzde 7,8 büyüme başarısı yakaladı. Bu ülkeyi yüzde 7,4 ile Türkiye ve yüzde 7 ile Romanya izledi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda bu dönemde yüzde 3,1, Almanya yüzde 2,2, Fransa yüzde 1,8 ve İngiltere yüzde 1,7 büyüdü.
Büyümede en zayıf performansı gösteren Avrupa ülkeleri ise yüzde 1 ile İsviçre, yüzde 1,4 ile Yunanistan ve yüzde 1,5 ile İtalya oldu.
G20'DE LİDER TÜRKİYE
Türkiye ekonomisi geçen yıl kaydettiği büyüme başarısıyla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20'de lider konuma yükseldi. Söz konusu dönemde G20'nin yıllık ortalama büyümesi yüzde 3,8 olurken, dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin yüzde 6,8, Hindistan yüzde 6,4 büyüme gösterdi.
Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD'nin bu dönemdeki büyüme hızı yüzde 2,3 oldu.
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