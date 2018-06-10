İHA'da yer alan habere göre; Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen verilere göre Türkiye'de 3 yıl içinde hurdaya ayrılan araç sayısı 277 bin 835 oldu. 2016 yılı 2018 yılı ve 2018 yılının ilk dört ayını kapsayan verilere göre; İstanbul 71 bin 224 araç ile en fazla hurdaya araç veren şehir görüldü. İkinci sırada 14 bin 351 araç ile Antalya yer alırken üçüncü sırada 12 bin 821 araç ile İzmir yer aldı. En az araç sıralamasında ise 79 hurda araç ile Hakkari ilk sırada yer alırken ikinci sırada 90 hurda araç ile Ardahan, üçüncü sırada 148 araç ile Bitlis oldu.



Verilere göre; toplamda 2016 yılında 118 bin 628 araç hurdaya ayrılırken, 2018 yılında 118 bin 928 araç, 2018 yılının Ocak Nisan döneminde de 40 bin 928 araç hurdaya verildi.

2016 YILI



Hurda araç sıralamasında 2016 yılı verilerine göre şehirler şöyle:

Adana 5 bin 885, Adıyaman 843, Afyonkarahisar bin 385, Ağrı 101, Aksaray 451, Amasya 492, Ankara 3 bin 548, Antalya 7 bin 174, Ardahan 40, Artvin 83, Aydın 2 bin 906, Balıkesir 2 bin 854, Bartın 134, Batman 548, Bayburt 84, Bilecik 193, Bingöl 38, Bitlis 51, Bolu 330, Burdur 793, Bursa 2 bin 668, Çanakkale bin 582, Çankırı 144, Çorum 691, Denizli bin 648, Diyarbakır 512, Düzce 474, Edirne 867, Elazığ 496, Erzincan 188, Erzurum 317, Eskişehir bin 59, Gaziantep 4 bin 296, Giresun 216, Gümüşhane 69, Hakkari 28, Hatay 5 bin 841, Iğdır 286, Isparta bin 154, İçel 5 bin 606, İstanbul 21 bin 475, İzmir 5 bin 868, K.Maraş bin 607, Karabük 190, Karaman 766, Kars 118, Kastamonu 331, Kayseri bin 332, Kırıkkale 251, Kırklareli 806, Kırşehir 258, Kilis 455, Kocaeli bin 71, Konya 3 bin 692, Kütahya 953, Malatya 788, Manisa 3 bin 845, Mardin 498, Muğla 3 bin 8, Muş 81, Nevşehir 270, Niğde 545, Ordu 452, Osmaniye bin 852, Rize 194, Sakarya bin 122, Samsun bin 367 Siirt 135, Sinop 211, Sivas 418, Ş.Urfa 3 bin 750, Şırnak 502, Tekirdağ bin 247, Tokat 815, Trabzon 431, Tunceli 43, Uşak 687, Van 258, Yalova 244, Yozgat 228 ve Zonguldak 419.

2017 YILI



Hurda araç sıralamasında 2017 yılı verilene göre araç sayıları da şöyle gerçekleşti:

Adana 4 bin 18, Adıyaman 712, Afyonkarahisar bin 200, Ağrı 107, Aksaray 464, Amasya 502, Ankara 3 bin 463, Antalya 5 bin 449, Ardahan 42, Artvin 118, Aydın 2 bin 644, Balıkesir 2 bin 647, Bartın 171, Batman 356, Bayburt 56, Bilecik 227, Bingöl 109, Bitlis 66, Bolu 385, Burdur 664, Bursa 2 bin 554, Çanakkale bin 500, Çankırı 168, Çorum 675, Denizli bin 524, Diyarbakır 402, Düzce 484, Edirne 798, Elazığ 414, Erzincan 226, Erzurum 408, Eskişehir bin 886, Gaziantep 3 bin 459, Giresun 240, Gümüşhane 65, Hakkari 38, Hatay 3 bin 962, Iğdır 293, Isparta bin 5, İçel 3 bin 910, İstanbul 35 bin 616, İzmir 5 bin 68, K.Maraş bin 299, Karabük 227, Karaman 738, Kars 115, Kastamonu 369, Kayseri bin 314, Kırıkkale 282, Kırklareli 720, Kırşehir 256, Kilis 394, Kocaeli bin 52, Konya 3 bin 210, Kütahya bin 53, Malatya 765, Manisa 3 bin 730, Mardin 379, Muğla 2837, Muş 67, Nevşehir 268, Niğde 547, Ordu 305, Osmaniye bin 328, Rize 216, Sakarya 979, Samsun bin 218, Siirt 110, Sinop 198, Sivas 416, Ş.Urfa 2 bin 993, Şırnak 288, Tekirdağ bin 181, Tokat 668, Trabzon 388, Tunceli 30, Uşak 665, Van 263, Yalova 267, Yozgat 266 ve Zonguldak 432.

2018 YILI OCAK NİSAN DÖNEMİ



Hurda araç sıralamasında 2018 yılının ilk dört ayında ise araç sayıları şöyle gerçekleşti:

Adana bin 51, Adıyaman 199, Afyonkarahisar 346, Ağrı 43, Aksaray 153, Amasya 178, Ankara bin 257, Antalya bin 728, Ardahan 8, Artvin 43, Aydın 834, Balıkesir 914, Bartın 61, Batman 103, Bayburt 19, Bilecik 84, bingöl 13, Bitlis 31, Bolu 137, Burdur 193, Bursa 812, Çanakkale 501, Çankırı 53, Çorum 214, Denizli 486, Diyarbakır 130, Düzce 186, Edirne 312, Elazığ 132, Erzincan 76, Erzurum 121, Eskişehir 304, Gaziantep 852, Giresun 98, Gümüşhane 20, Hakkari 13, Hatay bin 131, Iğdır 90, Isparta 277, İçel bin 204, İstanbul 14 bin 133, İzmir bin 885, K.Maraş 282, Karabük 74, Karaman 191, Kars 65, Kastamonu 116, Kayseri 334, Kırıkkale 66, Kırklareli 224, Kırşehir 66, Kilis 66, Kocaeli 454, Konya bin 30, Kütahya 304, Malatya 247, Manisa bin 181, Mardin 133, Muğla 860, Muş 13, Nevşehir 97, Niğde 156, Ordu 151, Osmaniye 359, Rize 86, Sakarya 335, Samsun 424, Siirt 18, Sinop 77, Sivas 109, Ş.Urfa 755, Şırnak 90, Tekirdağ 424, Tokat 214, Trabzon 123, Tunceli 7, Uşak 216, Van 132, Yalova 92, Yozgat 106 ve Zonguldak 147.

3 YILLIK TOPLAM SONUÇLAR



2016 yılı 2018 yılı ve 2018 yılının ilk dört ayını kapsayan verilere göre şehir olarak bakıldığında toplam araç sayısı da şöyle gerçekleşti:

Adana 10 bin 954, Adıyaman bin 754, Afyonkarahisar 2 bin 931, Ağrı 251, Aksaray bin 68, Amasya bin 172, Ankara 8 bin 268, Antalya 14 bin 351, Ardahan 90, Artvin 244, Aydın 6 bin 384, Balıkesir 6 bin 415, Bartın 366, Batman bin 7, Bayburt 159, Bilecik 504, Bingöl 160, Bitlis 148, Bolu 852, Burdur bin 650, Bursa 6 bin 34, Çanakkale 3 bin 583, Çankırı 365, Çorum bin 580, Denizli 3 bin 658, Diyarbakır bin 44, Düzce bin 144, Edirne 1 bin 977, Elazığ bin 42, Erzincan 490, Erzurum 846, Eskişehir 2 bin 249, Gaziantep 8 bin 607, Giresun 554, Gümüşhane 154, Hakkari 79, Hatay 10 bin 934, Iğdır 669, Isparta 2 bin 436, İçel 10 bin 720, İstanbul 71 bin 224, İzmir 12 bin 821, K.Maraş 3 bin 188, Karabük 491, Karaman bin 695, Kars 298, Kastamonu 816, Kayseri 2 bin 980, Kırıkkale bin 599, Kırklareli bin 750, Kırşehir 580, Kilis 915, Kocaeli 2 bin 577, Konya 7 bin 932, Kütahya 2 bin 310, Malatya bin 800, Manisa 8 bin 756, Mardin bin 10, Muğla 6 bin 705, Muş 161, Nevşehir 635, Niğde bin 248, Ordu 908, Osmaniye 3 bin 539, Rize 496, Sakarya 2 bin 436, Samsun 3 bin 9, Siirt 263, Sinop 486, Sivas 943, Ş.Urfa 7 bin 498, Şırnak 880, Tekirdağ 2 bin 852, Tokat bin 697, Trabzon 942, Tunceli 80, Uşak bin 568, Van 653, Yalova 603, Yozgat 600 ve Zonguldak 998.





