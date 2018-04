Türkiye'de 5 çiftten 3'ünün bütçesi ortak

ING Bank’ın insanların harcama, birikim, yatırım ve para hakkındaki hislerini daha iyi anlamlandırmak amacıyla yürüttüğü ING Uluslararası Tasarruf Araştırması’na göre Türkiye’de çiftler kazançlarını birlikte yönetmeyi ve birlikte birikim yapmayı tercih ediyor. Her yıl IPSOS tarafından 15 ülkede gerçekleştirilen ING Uluslararası Tasarruf Araştırması için Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika ve Avusturalya’dan toplamda yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülüyor.



Yayınlanan son sonuçlara göre; Amerikalı çiftlerin yüzde 65’i,Avustralyalı çiftlerin yüzde 61’i, Avrupalı çiftlerin ise yüzde 53’ü kazançlarını birlikte yönetiyor ve birlikte birikim yapıyor. Türkiye ise bu konuda yüzde 59’luk bir oranla Avrupa ortalamasının üzerinde ve 13 Avrupa ülkesi arasında 4. sırada yer alıyor. Yani Türkiye’de her 5 çiftten 3’ünün kazanç ve harcamaları ortak yönetiliyor ve bu durum ilişkilerini de olumlu yönde etkiliyor. Türkiye’de her 10 çiftten 7’si ortak bütçe yönetiminin ve para hakkında konuşmanın ilişkilerini ve finansal durumlarını güçlendirdiğini belirtiyor.





ÇİFTLERDEN ORTAK HESAP AÇMAYA SICAK BAKIYOR



Sonuçlara göre, ‘Eşimle ortak banka hesabı açarım’ diyenlerin oranı Türkiye’de Avrupa’ya nazaran daha yüksek. Söz konusu oran Türkiye’de yüzde 52.2 iken, Avrupa’da bu oran yüzde 36.6’da kalıyor. Eşiyle bütçe toplantısı yapmayı heyecanlı bulanların oranı ise Avrupa’da yüzde 17.4 iken, Türkiye’de yüzde 25.4.



ORTAK BİRİKİM SAHİBİ ÇİFTLER DAHA MUTLU



Araştırma sonuçları, birikim yapmanın getirdiği konfor hissinin, ilişkilerin genel mutluluğunu da etkilediğini ortaya koyuyor. İlişkisinde mutlu olduğunu söyleyen çiftlerin yüzde 55’i kazançlarını ortak yönetiyor. Çiftlerin yüzde 72’si ise ortak birikim yapmanın partnerlerine daha yakın hissetmelerini sağladığını ifade ediyor.