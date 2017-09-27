Türkiye'de beklenen yaşam süresi açıklandı

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,5 yıl, kadınlar için 66,8 yıl olarak belirlendi.
Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,6 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,1 yıl, kadınlarda 52,1 yıl olarak tespit edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl olarak hesaplandı.
Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıl, bu süre erkeklerde 28,2 yıl, kadınlarda 32,7 yıl olarak belirlendi.
Türkiye'de 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,8 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,1 yıl, kadınlarda 19,3 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.
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