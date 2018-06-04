Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürsoy, dondurmanın mutluluk verici bir ürün olduğunun kanıtlandığını belirterek, “Artık yaşlı ve çocuk hastaların mönülerinde dondurmaya yer verilmeye başlandı” dedi.

YURTDIŞINA SALEP KAÇIRILIYOR

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre dondurma tüketiminin hızla arttığını ama kişi başına tüketimin hâlâ düşük olduğunu kaydeden Gürsoy, “10 yıl önce kişi başına yıllık 400-500 gram dondurma düşerken, şu anda 10 litre düşüyor. Bu değer Yeni Zelanda’da 25 litre, ABD’de 20 litre. Artık kışın da dondurma tüketiliyor, çeşitlilik arttı” diye konuştu. Gürsoy, Türkiye’de tatlı dondurmaların daha çok sevildiğini söyledi.

Dondurma yapımında kullanılan salebin yetersiz ve koruma altında olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Salep değerli bir bitki olduğu için yerel halk bilinçsizce toplayıp satıyor. Kökte bulunan iki yumrudan birini toprağa bırakmak gerekiyor ama ikisini de alıp bitkinin neslini tüketiyorlar. Geçmişte çok fazla salep yurtdışına kaçırıldı. Şimdi 10 bin TL cezası var ama yetersiz” ifadesini kullandı.

Dünyada en fazla salep üretiminin Türkiye’de yapıldığını dile getiren Gürsoy, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Salep Eylem Planı 2018 yılında tamamlanacak. Doğada kendiliğinden yetişen yabani orkide saleplerinden kültüre almada bazı sorunlarla karşılaşılıyor, üzerinde çalışmalar yapılmalı. Salebin kilosu bin liradan fazla olunca insanlar altın bulmuş gibi topluyor. Cezayı göze alıyorlar. Daha caydırıcı cezalar konulabilir” dedi.

DONDURMADA ÇEŞİTLİLİK

Araştırma Görevlisi Nazlı Türkmen, salebin dondurma üretimindeki önemine dikkat çekerek, “Kastamonu, Muğla, Antalya, Bingöl, Burdur gibi çeşitli illere giderek salep örnekleri topladık. Genetik haritalarını çıkarıp bunlardan dondurma üreteceğiz. Amaç, farklı illerin kendi dondurmalarını üretmesini mümkün kılmak” dedi.

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