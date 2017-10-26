Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2016'da 422 bin 135 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedenin de tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklar olduğunu bildirdi.
BU ÖLÜMLERİN BÜYÜK BİR KISMI ÖNLENEBİLİR
AA'nın haberine göre; Erdöl, Türkiye'deki ölüm nedenlerinin büyük bir kısmının önlenebilir nedenler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"TÜİK 2016 yılı 'Ölüm Nedeni İstatistikleri'ne baktığınızda 2016'da ülkemizde yaşanan ölüm vakalarının yüzde 39,8'inin dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bunu, yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izlemektedir. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016'da yüzde 40,5'i iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,6'sı ise beyin-damar hastalıkları kaynaklıdır. Kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 31,1'i gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklanmıştır. Bu ölümlerin mühim bir kısmının önlenebilir ölüm nedenleri olduğunu söyleyebiliriz."
"SİGARA İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA ÜRETİLMİŞ EN TEHLİKELİ KİTLE İMHA SİLAHIDIR"
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2016'da 422 bin 135 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu rakamın yaklaşık yüzde 27'sine denk gelen 115 bin kişinin ölüm nedeni tütüne, çoğunlukla da sigaraya bağlı hastalıklardır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle yaşanan ölümler sigaranın verdiği zararla mukayese bile edilemez. Sigara bağımlılığı tüm ülkeler için ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Bu nedenle sigara ve her türlü sigara ürünü ile mücadeleye 'kitle imha silahı' penceresinden bakmak gerekmektedir. Çok net olarak söyleyebiliriz ki sigara insanlık tarihi boyunca üretilmiş en tehlikeli kitle imha silahıdır."
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