İŞ-YAŞAM

Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor

17 Eylül 2017 Pazar, 10:44:09 HABERTURK.COM

Dünya genelinde SUV araçlara artan ilgi kendisini Türkiye'de de gösteriyor. Yerden yüksek, büyük hacimli ve sportif görünümlü bu araçlar arasında aynı zamanda kıyasıya bir rekabet de yaşanıyor. Peki Türkiye'de durum nasıl, hangi SUV'ler en fazla satıyor, modellerin öne çıkan özellikleri neler? haberturk.com olarak Türkiye'deki SUV pazarını ve pazardaki modelleri inceledik. Yaptığımız araştırmaya, daha önceden haberini yaptığımız ve küçük SUV olarak bilinen crossover'ları ise dahil etmedik, sadece büyük SUV kategorisini ele aldık. İşte Türkiye'deki rekabetin en net fotoğrafı...

  • 1 Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor
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    Audi Q7

    Audi ailesinin büyük SUV modeli Q7, benzinli ve dizel olmak üzere iki versiyona sahip. 

     

     

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    Aracın benzinli versiyonu, 2.0 litrelik TFSI motoruyla 252 beygir güç ve 370Nm tork üretirken dizel versiyonu, 3.0 litrelik TDI motoruyla 272 beygir güç 600Nm tork üretiyor.

  • 3 Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor
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    Audi Q7'nin fiyatı 510 bin 650TL'den başlayıp 714 bin 460TL'ye kadar çıkıyor. Araç eylül ayına kadar 123 adet satıldı.

     

     

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  • 4 Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor
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    BMW X5

    BMW'nin büyük SUV modeli X5 dört tane motor seçenğine sahip.

     

     

  • 5 Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor
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    Aracın xDrive25d seçeneği 2.0 litrelik dizel motoruyla 231 beygir, 500Nm tork, xDrive30d seçeneği 3.0 litrelik dizel motoruyla 258 beygir, 560Nm tork, M50d seçeneği 3.0 litre dizel motoruyla 381beygir, 740Nm tork ve xDrive40e iPerformance seçeneği 2.0 litrelik  plug-in hibrit motoruyla 313 beygir güç 600Nm tork üretiyor.

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