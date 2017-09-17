İŞ-YAŞAM
Türkiye'de SUV savaşı... Fiyatlar 61 bin liradan başlıyor
17 Eylül 2017 Pazar, 10:44:09 | Güncelleme: 12:35:09
HABERTURK.COM
Dünya genelinde SUV araçlara artan ilgi kendisini Türkiye'de de gösteriyor. Yerden yüksek, büyük hacimli ve sportif görünümlü bu araçlar arasında aynı
zamanda kıyasıya bir rekabet de yaşanıyor. Peki Türkiye'de durum nasıl, hangi SUV'ler en fazla satıyor, modellerin öne çıkan özellikleri neler? haberturk.com
olarak Türkiye'deki SUV pazarını ve pazardaki modelleri inceledik. Yaptığımız araştırmaya, daha önceden haberini yaptığımız ve küçük SUV olarak bilinen
crossover'ları ise dahil etmedik, sadece büyük SUV kategorisini ele aldık. İşte Türkiye'deki rekabetin en net fotoğrafı...
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Audi Q7
Audi ailesinin büyük SUV modeli Q7, benzinli ve dizel olmak üzere iki versiyona sahip.
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Aracın benzinli versiyonu, 2.0 litrelik TFSI motoruyla 252 beygir güç ve 370Nm tork üretirken dizel versiyonu, 3.0 litrelik TDI motoruyla 272 beygir güç 600Nm tork üretiyor.
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Audi Q7'nin fiyatı 510 bin 650TL'den başlayıp 714 bin 460TL'ye kadar çıkıyor. Araç eylül ayına kadar 123 adet satıldı.
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BMW X5
BMW'nin büyük SUV modeli X5 dört tane motor seçenğine sahip.
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Aracın xDrive25d seçeneği 2.0 litrelik dizel motoruyla 231 beygir, 500Nm tork, xDrive30d seçeneği 3.0 litrelik dizel motoruyla 258 beygir, 560Nm tork, M50d seçeneği 3.0 litre dizel motoruyla 381beygir, 740Nm tork ve xDrive40e iPerformance seçeneği 2.0 litrelik plug-in hibrit motoruyla 313 beygir güç 600Nm tork üretiyor.
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İnternet sitesinde xDrive40e iPerformance ve xDrive25d seçeneklerinin fiyatları mevcutken X5'in fiyatı 523 bin 100TL ile 698 bin 800TL arasında değişiklik gösteriyor. BMW X5 eylül ayına kadar toplam 332 adet satıldı.
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BMW X6
BMW ailesinin bir diğer büyük SUV modeli X6, iki versiyona sahip.
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Her iki versiyonda 3.0 litrelik dizel motor mevcutken xDrive40d versiyonu 313 beygir güç, 630Nm tork, M50d versiyonu ise 381 beygir güç 740Nm tork üretiyor.
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X6'nın fiyatı 839 bin 600TL'den 956 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Araç sekiz ayda sadece 9 adet satıldı.
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Dacia Duster
Dacia'nın SUV modeli Duster iki çeşit motoru mevcut.
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1.6 litrelik benzinli 4x2 motoru 115 beygir 156Nm tork üretirken 1.5 dCi dizel motoru 4x2 90 beygir güç 200Nm tork, 4x2 110 beygir 240Nm tork, 4x2 otomatik şanzımanlı 110 beygir güç 250Nm tork ve 4x4 110 beygir güç 240Nm tork üreten versiyonlara sahip.
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Duster'ın fiyatı 60 bin 800TL'den başlayıp 90 bin 250TL'ye kadar değişiyor. Araç eylül ayına kadar 9371 adet satıldı.
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Ford Kuga
Ford'un Kuga SUV modeli 1.5 litrelik benzinli EcoBoost motoru 182 beygir güç 240Nm tork, 1.5 litrelik TDCi dizel motoru 120 beygir güçle beraber; manuel şanzımanı 270Nm, otomatik şanzımanı 300Nm tork üretiyor.
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Bir diğer versiyonu ise 2.0 litrelik TDCi dizel motoruyla 180 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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Kuga, 121 bin TL'den 199 bin 800TL'ye kadar çıkarken sekiz ayda 2573 adet satıldı.
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Honda CR-V
Japon otomobil üreticisi Honda'nın büyük SUV modeli CR-V 1.6 litrelik DOHC i-DTEC dizel motora sahip.
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Aracın manuel 6 ileri şanzımanlı versiyonu 120 beygir güç 300Nm tork üretirken, otomatik 9 ileri şanzımanlı versiyonu 160 beygir güç 350Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 154 bin TL'den başlarken 199 bin 500TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Honda CR-V eylül ayına kadar 2313 adet satıldı.
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Hyundai'nin Santa Fe SUV modeli 2.0 litrelik CRDi dizel motoruyla 185 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 299 bin 900TL.
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Santa Fe sekiz ayda sadece 9 adet satıldı.
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Hyundai'nin diğer SUV modeli Tucson'un 1.6 litrelik benzinli 4x2 seçeneği 132 beygir güç, 161Nm tork, 1.6 litrelik benzinli turbo benzinli 4x2 ve 4x4 seçenekleri 177 beygir güç 265Nm tork, 2.0 CRDi dizel 4x4 seçeneği 185 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 96 bin 900TL'den başlarken 214 bin 600TL'ye kadar çıkıyor.
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Tucson eylül ayına kadar 4 bin 973 adet satıldı.
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Jeep Grand Cherokee
Jeep ailesinin amiral gemisi Grand Cherokee 3.0 litre V6 turbo dizel motoruyla 250 beygir güç 570Nm tork üretiyor.
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Araçta Limited, Overland ve Summit olarak üç adet paket seçeneği mevcut.
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Grand Cherokee'nin fiyatı 628 bin 350TL'den 710 bin 500TL'ye kadar değişiklik gösterirken eylül ayına kadar 100 adet satıldı.
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Kia Sorento SUV modeli 2.0 litrelik CRD dizel motoruyla 185 beygir güç ve 402Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 297 bin 900TL.
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Kia Sorento SUV sekiz ayda 153 adet satıldı.
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Kia Sportage 1.6 litrelik benzinli motorunun 2WD seçeneği 132 beygir güç 161Nm tork üretirken 4WD seçeneği 177 beygir güç 265Nm tork üretiyor. Bunun yanında 2.0 CRDI dizel 4WD seçeneği ise 185 beygir güç 400Nm tor üretiyor.
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Aracın fiyatı 88 bin 900 TL'den 227 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor. Sportage eylül ayına kadar 2232 adet satıldı.
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Mazda CX-5
Mazda CX-5 SUV aracı 2.0 litrelik 6 ileri AWD motoru 160 beygir güç, 208Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 188 bin 150TL'den başlıyor.
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Mazda CX-5 sekiz ay boyunca 73 adet satıldı.
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Mercedes GLE Coupe 350d 4M seçeneği 3.0 litrelik V6 dizel motoruyla 258 beygir güç 620Nm tork üretirken, AMG GLE 63 4M Coupe seçeneği 5.5 litrelik V8 benzinli motoruyla 557 beygir güç 700Nm tork üretiyor.
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Bunun yanında AMG GLE 63 4M Coupe'nin S versiyonu ise 585 beygir güç, 760Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 688 bin TL'den başlayıp 1 milyon 276 bin 200TL'ye kadar çıkıyor. GLE Coupe sekiz ayda 60 adet satıldı.
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Mercedes GLS
Mercedes'in diğer bir büyük SUV modeli de GLS modeli.
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GLS modelinin, 350 d 4MATIC V& dizel seçeneği 258 beygir güç 620Nm tork, 500 4MATIC V8 benzinli seçeneği 455 beygir ve AMG GLS 63 4MATIC V8 benzinli seçeneği ise 585 beygir güç üretiyor.
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Aracın fiyatı 778 bin 200TL'den 1 milyon 239 bin 400TL'ye kadar çıkabiliyor.
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GLS modeli sekiz ayda sadece 1 adet satıldı.
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Nissan'ın SUV modeli Qashqai 1.2 litrelik benzinli motoruyla 115 beygir güç, 190Nm tork, 1.5 litrelik dCi dizel motoruyla 110 beygir güç, 260Nm tork, 1.6 litrelik dCi dizel motoruyla 130 beygir güç, 320Nm tork üretiyor.
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Qashqai, 89 bin 900TL ile 164 bin 730TL arasında değişiklik gösteriyor. Araç sekiz ayda 9590 adet satıldı.
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Nissan ailesinin diğer SUV modeli X-Trail 1.6 litrelik dCi dizel motoruyla 130 beygir güç ve 320Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 136 bin 300TL'den 183 bin 410TL'ye kadar çıkıyor.
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X-Trail eylül ayına kadar 1668 adet satıldı.
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Peugeot 5008
Peugeot'un yeni SUV modeli 5008 üç çeşit motora sahip.
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Aracın 1.2 litrelik benzinli motoru 130 beygir güç, 230Nm tork, 1.6 litrelik motoru 165 begir güç, 240Nm tork ve 1.6 litrelik dizel motoru 120 beygir güç, 300Nm tork üretiyor.
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Yeni 5008'in fiyatı 153 bin 900 TL'den başlayarak 196 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor.
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Ağustos ayında satışa çıkan araç, bir ayda 46 adet satıldı.
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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne modelinde sekiz adet motor seçeneği bulunuyor.
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Standart Cayenne seçeneği, 3.6 litrelik benzinli V6 motoruyla 300 beygir, 420Nm tork, S versiyonu 420 beygir 550Nm tork, Cayenne dizel seçeneği 3.0 litrelik dizel V6 motoruyla 262 beygir güç 580Nm tork, S vesiyonu 4.2 litrelik dizel V8 motoruyla 385 beygir güç 850Nm tork, Cayenne S E-Hybrid seçeneği 3.0 litrelik motoruyla yanmalı motor ve elektrikli motor olmak üzere toplamda 416 beygir güç, 590Nm tork, GTS seçeneği 3.6 litrelik benzinli V6 motoruyla 440 beygir güç, 600Nm tork, Cayenne Turbo seçeneği 4.8 litrelik benzinli V8 motoruyla 520 beygir güç, 750Nm tork, Turbo S versiyonu ise 570 beygir güç, 800Nm tork üretiyor.
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Araç eylül ayına kadar 127 adet satılırken, Cayenne'in yeni modeli de yollara çıkmaya hazırlanıyor.
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Renault'un büyük SUV modeli Koleos, 1.6 litrelik dCi dizel motoruyla 130 beygir güç, 320Nm tork üretirken, 2.0 litrelik dCi dizel motoru 175 beygir güç, 380Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 173 bin 150TL'den 183 bin TL'ye kadar değişiyor.
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Renault Koleos haziran ayından itibaren toplam 181 adet satıldı.
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Seat Ateca
Seat Ateca SUV modeli 1.4 litreli benzinli motoruyla 150 beygir güç, 250Nm tork, 1.6 litrelik TDI dizel motoruyla 115 beygir güç, 250Nm tork ve 2.0 litrelik TDI dizel motoruyla 190 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 116 bin TL'den başlayıp 145 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Seat Ateca eylül ayına kadar 584 adet satıldı.
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Ssangyong XLV
Ssangyong XLV SUV modelinde 1.6 litrelik benzinli 4x2 motorla 128 beygir güç, 160Nm tork ve 1.6 litrelik dizel 4x2 motorla 115 beygirgüç, 300Nm tork üreten iki motor seçeneği bulunuyor.
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Aracın fiyatı 100 bin 300TL'den 114 bin 500TL'ye kadar değişiyor.
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Ssangyong XLV sekiz ayda 36 adet satıldı.
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Ssangyong Rexton W
Ssangyong'un diğer SUV modeli Rexton W 2.0 litrelik dizel motoruyla 155 beygir güç, 360Nm tork üreten 4x2 ve 4x4 olmak üzere iki versiyona sahip.
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Aracın 4x4 versiyonunun fiyatı 185 bin TL.
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Ssangyong Rexton W sekiz ayda 20 adet satıldı.
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Toyota'nın büyük SUV modeli Land Cruiser 2.8 litrelik dizel motoruyla 177 beygir güç 450Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 638 bin TL olurken,
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eylül ayına kadar 28 adet satıldı.
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Volkswagen ailesinin büyük SUV modeli Touareg 3.0 litrelik dizel Touareg V6 motoruyla 262 beygir güç ve 580Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 535 bin 280TL ile 551 bin 800TL arasında değişiklik gösteriyor.
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Volkswagen Touareg sekiz ayda 43 adet satıldı.
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Volvo yeni XC60 SUV modeli 2.0 litrelik çift turbolu dizel motoruyla 190 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 350 bin TL'den 383 bin 460TL'ye kadar çıkıyor.
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Yeni Volvo XC60 ağustos ayında 10 adet satıldı.
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Volvo'nun amiral gemisi XC90 SUV modeli 2.0 litrelik çift turbolu dizel seçeneği 225 beygir güç, 470Nm tork üretirken, 2.0 litrelik direkt enjeksiyonlu benzinli turbo motoruyla 320 beygir güç, 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 477 bin TL'den 957 bin 730TL'ye kadar değişiyor.
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Volvo XC90 eylül ayına kadar 280 adet satıldı.
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Skoda Kodiaq
Skoda'nın yeni SUV modeli Kodiaq iki motor seçeneği ile üç versiyona sahip.
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1.4 litrelik TSI benzinli motoruyla 125 beygir, 200Nm tork, 150 beygir 250Nm tork üretirken, 2.0 litrelik TDI dizel motoruyla 190 beygir güç ve 400Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 116 bin 400 TL'den başlayıp 269 bin 900 TL'ye kadar çıkıyor.
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Yeni Skoda Kodiaq nisan ayından itibaren eylül ayına kadar 1119 adet satıldı.
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Subaru Outback
Subaru Outback SUV modeli 2.0 litrelik dizel motoruyla 150 beygir güç üretiyor.
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Aracın fiyatı ise 259 bin 490 TL.
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Subaru Outback SUV ilk sekiz ayda kadar 96 adet satıldı.