Türkiye'de üretildi, dünya yollarına çıkıyor

Ford Otosan, 500 PS’lik güç ve 2,50 m. kabin genişliğine sahip yeni çekicisini ekim ayında pazara sunmaya hazırlanıyor.
Türkiye otomotiv sanayinde dünya çapında bir hikâye yazma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Ford Otosan olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta Ar-Ge alanında sürdürdüğümüz öncü rolümüzle sektörün geleceğine yön verecek yatırımlarımızla devam ediyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından büyümesini Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla devam ettiren ağır ticari markamız Ford Trucks ile geçen yıl uluslararası pazarlardaki satışlarımızı yüzde 50 arttırdık. Ford Trucks ile 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olmak ve ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etme hedefliyle global büyüme planlarımızı yürütüyoruz.
Ford Otosan olarak sahip olduğumuz yüksek mühendislik yetkinliğimiz ile uluslararası taşımacılığa yönelik geliştirdiğimiz yeni çekicimiz ile global arenadaki rekabet gücümüzü artıracağız. Üst sınıfta standartları yeniden belirleyecek yeni çekicimizle sektördeki öncü konumumuzu da pekiştireceğiz. Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlerimizde yaptığımız kesintisiz yatırımlarla yerlilik oranını sürekli bir üst seviyeye çıkararak Türkiye ekonomisine katma değer sunmayı sürdüreceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.