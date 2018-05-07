Türkiye'de üretildi, dünya yollarına çıkıyor

Ford Otosan, 500 PS’lik güç ve 2,50 m. kabin genişliğine sahip yeni çekicisini ekim ayında pazara sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye otomotiv sanayinde dünya çapında bir hikâye yazma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, kuruluşumuzdan bu yana başta Ar-Ge alanında sürdürdüğümüz öncü rolümüzle sektörün geleceğine yön verecek yatırımlarımızla devam ediyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından büyümesini Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla devam ettiren ağır ticari markamız Ford Trucks ile geçen yıl uluslararası pazarlardaki satışlarımızı yüzde 50 arttırdık. Ford Trucks ile 2020 itibarıyla toplam 50 ülkede var olmak ve ürettiğimiz 3 araçtan birini ihraç etme hedefliyle global büyüme planlarımızı yürütüyoruz.

Ford Otosan olarak sahip olduğumuz yüksek mühendislik yetkinliğimiz ile uluslararası taşımacılığa yönelik geliştirdiğimiz yeni çekicimiz ile global arenadaki rekabet gücümüzü artıracağız. Üst sınıfta standartları yeniden belirleyecek yeni çekicimizle sektördeki öncü konumumuzu da pekiştireceğiz. Ar-Ge’den üretime kadar tüm süreçlerimizde yaptığımız kesintisiz yatırımlarla yerlilik oranını sürekli bir üst seviyeye çıkararak Türkiye ekonomisine katma değer sunmayı sürdüreceğiz."