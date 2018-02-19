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OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda Ocak 2017–Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 23 aday otomobil arasından yedi otomobil finale kalmaya hak kazandı.

3 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilecek.