Türkiye, DEAŞ elebaşlarından birini Fransa'ya teslim etti

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince El Bab'ta bu yıl başında yakalanan "Ebu İbrahim al Fransi" takma adlı Geffroy, geçtiğimiz günlerde Fransa'ya verildi.

Tolouse şehri doğumlu 35 yaşındaki Geffroy'un Tunuslu eşi ve iki çocuğunun da Türkiye tarafından Fransa'ya teslim edildiği bildirildi.

Geffroy'un, özellikle Fransa'dan DEAŞ'a terör örgütü üyesi kazandırmada önemli rol oynadığı ve konuşması halinde önemli bağlantıları deşifre edeceği tahmin ediliyor.

ABD geçtiğimiz yıl Geffroy'un öldürüldüğünü bildirmişti.

Türkiye'nin bugüne kadar 200'den fazla Fransız DEAŞ terör örgütü üyesini Fransa'ya teslim ettiği tahmin ediliyor.

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