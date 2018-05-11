Arslan, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI EUROPE) yılın ilk çeyreğine ilişkin raporunu değerlendirdi. Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanlarının İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Antalya havalimanları olduğunu ifade eden Arslan, "Yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yüzde 21,5, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzde 18,5, Antalya Havalimanı'nda ise yüzde 16,5 arttı" diye konuştu.

Arslan, söz konusu dönemde Lizbon Havalimanı'nın yüzde 15,8 artışla dördüncü, Moskova Havalimanı'nın yüzde 11,9 artışla beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

"Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları" sıralamasında da Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yüzde 47,8 artışla yolcusunu en fazla artıran havalimanı olduğuna dikkati çeken Arslan, Esenboğa Havalimanı'nı yüzde 19,5 ile Tel Aviv, yüzde 16,9 ile Budapeşte, yüzde 15,3 ile Kiev, yüzde 15,1 ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın izlediğini söyledi.

Arslan, diğer kategorilerdeki sıralamalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Yılda 5 milyon ile 10 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları sıralamasında ilk sırada yüzde 46,1 ile Napoli yer alıyor. Bu kenti yüzde 41,2 ile Kandiye, yüzde 30 ile Sevilla, yüzde 28,3 ile Valencia, yüzde 24,6 ile İbiza izliyor. Yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanları sıralamasında da yüzde 90,8 ile Varna, yüzde 55,1 ile Batum, yüzde 54,1 ile Lublin, yüzde 52,5 ile Craiova, yüzde 43,3 ile Kefalonya sıralanıyor."