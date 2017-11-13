Türkiye'deki otel dolulukları yüzde 30 arttı

Bayındır, turizm sezonu ve otellerdeki doluluk oranlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl, turizm sektörünün her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Bayındır, "Bir şey inebilir, en son noktaya geldikten sonra da durup çıkması lazım. (Otellerdeki doluluk) 2016'da hakikaten dibe vurdu diyebiliriz. Ondan sonra ise bu yıl 2016'ya göre aşağı yukarı yüzde 30'luk artış oldu." şeklinde konuştu.

Doluluk oranlarındaki artışın gelirlere yansımadığını belirten Bayındır, "Bu bizlerin yaptığı bir yanlış. Ama mecburiyetten yapılan bir yanlış. O kadar büyük fiyat kırmalar oldu ki otellerde yüzde 30'luk artışa rağmen gelirlerde hiçbir artış olmadı." dedi.

Turist sayısındaki artışta fiyatlardaki düşüşün etkili olduğunu vurgulayan Bayındır, kişi sayısı ya da gelirin önemli olup olmadığı konusunun gelecek sezonlarda iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Bu yıl da bazı otellerin ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirten Bayındır, "Misafir sayısında artış olduğu zaman fiyatlar da daha iyiye gidebilir. Bu durumu koruyabilirsek fiyatları da yavaş yavaş yukarı çekmemiz mümkün olabilir." dedi.

Rus turistlerin 2017'de artan Türkiye ziyaretlerini değerlendiren Bayındır, "Rus turistler 4 milyon... Avrupa'dan gelen turist sayısı ise 17 milyon... Buna odaklanmamız gerekli." ifadelerini kullandı.

"KENDİ AYAĞIMIZA SIKTIK"

Timur Bayındır, Booking.com ile ilgili karara değinirken, kararı olumsuz karşıladığını, büyük otellerin durumdan etkilenmediğini ancak küçük otellerin karardan dolayı zor durumda kaldığını söyledi.

Bayındır, ihtiyati tedbir kararını doğru bulmadığını belirterek, "Biz silahı aldık ve kendi ayağımıza sıktık. Bir haksızlık var tabii. Vergi vermiyor. Ama bir dava açarsın, dava sürecinde ne yapılması gerektiğine karar verirsin. Olması gereken buydu. Zararı bize dokundu bu işin." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye'nin uzak pazarlardan gelecek turistlere ortak paket içinde pazarlanması projesine ilişkin de Bayındır, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu bizim fikrimiz. Mesela ABD'de birçok Yunan vatandaşı var. Bunlar yılda en az bir kere geliyorlar. Onlar birçok transfer yaparak geliyorlar. Türk Hava Yolları gibi bir silah var elimizde. İyi kullanmak lazım. Los Angeles'tan kalkıyor, İstanbul'a iniyor. Yunan ziyaretçi gelsin, 2-3 gün kalsın İstanbul'da. Oradan Yunanistan'a geçsin."

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