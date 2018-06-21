Patates soğan fiyatlarındaki artışla ilgili önemli açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci NTV'de katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. İşte Zeybekci'nin açıklamalarından önemli satır başları;

"300 milyon dolarlık ABD ürününe vergi yürürlüğe girdi. 22 ayrı ABD ürününe ek vergi uygulanacak

Hangi ürünlere vergi koyacağımıza biz karar verebiliriz. Tamamen ABD'nin atacağı adımlar durumu normale çevirir. ABD dünya ile ticari bir savaş açmış durumda. O yüzden adım atacaklarını beklemiyoruz. Biz tüm dünyada serbest ticaret yapayım diyoruz ABD yok böyle bir şey.

25 Haziran itibariyle Türkiye büyümeye dengeli ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edecek. Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam edecek. Türkiye'nin sıkıntılı olduğu alan enflasyon ile mücadele. Burada çok net adımlarımız olacak. Faiz oranları üzerinde çok net sonuçlar olcaktır.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde toplam bakanlık sayısının 15-16 olacak

"(Türkiye'nin büyüme rakamları) Son 6 çeyrekte OECD'de en iyiyiz. En son açıklanan 1,6 puanlık azalmayla işsizlikte 10,1'e gelmişiz. İhracatta 21 aydan beri çift haneyi artış sürüyor. Turizmde turist sayısında artış var. Bütçe açığı 1,5 seviyesinde 2017'de tamamlandı. Peki TL neden değer kaybediyor? Ayağı yere basan bir gerekçe yoktur. Ödenmesi gereken 183 milyar dolar borç var. Türkiye'nin varlıkları 290 milyar dolar seviyesine geliyor. TL'nin ödeme mükellefiyetlerini yerine getirmeyle ilgili soru işareti yoktur"

PATATES SOĞANDA YAŞANAN ARTIŞ

Zeybekçi, patates soğan fiyatlarındaki artışla ilgili, "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Müdahalemiz bugün itibariyle başladı." dedi