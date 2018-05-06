Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Karşılığını alırlar!

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;
- Türkiye'ye büyük silah satışlarının askıya alınmasının gündeme geldiği ABD'ye tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, önümüzdeki hafta ABD'ye giderek resmi temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.
- Türkiye'de yargılanması süren ABD'li Rahip Branson konusunda Washington'dan gelen baskılara değinen Çavuşoğlu, "Hukuki sürece Türkiye müdahale edemez. Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz."
- Türkiye'den gidip de Almanya'da tutuklu olan kişi sayısı 2 bin civarında. Her ülkenin vatandaşı suç işleyebilir. ABD'de Branson ve Metin Topuz ön planda. Neden ön planda asıl soru bu? Bu şekilde konuşmaları doğru değil, hukuka uygun değil.
- Gazetecileri ajan olarak kullanmak, eğer ortaya çıkarsa basın özgürlüğünden vurmak. Gizli servisler tarafından kullanıldıklarını görüyoruz. Suç işleyen kimse kanunlar var, kimse muaf değil. Bu anlayışın işlemediğini Türkiye'de artık görmeleri gerekiyor.
- Hakan Atilla davasının iddianameye baktığınızda, Zarraf'ın da hiçbir şekilde suçlamadığı bir kişi. FETÖ motifli bir dava olduğunu biz de biliyoruz. Hakan Atilla'nın hiçbir şekilde bağı yoki, imzası yok. Mahkeme kararını göreceğiz, jüri uzun süre karar veremedi, ne kadar siyasi, FETÖ motifli bir dava süreci olduğunu görüyoruz.
- Avrupa tarafı tamamern karşıydı ama Macron ve Merkel ziyaretlerinde ne oldu bilmiyoruz. Neticede Trump'ın beklenmedik adımlar attığını ner yerde görüyotuz. İran geri adım atmayacağını söylüyor. Biz her iki tarafın da uzlaşmayla devam etmesini isteriz. Herhangi bir tadilat yapılacaksa, üzerimize ne düşerse yaparız. Bizim fikrimiz anlaşmanın devam etmesi yönünde, aksi takdirde sorunlar çıkacak.
- İsrail'in açıklamaları üzerinden gitmeyiz. Şeffaf bir sürecin işlemesi gerektiğini söyledik. İsrail'in İran'i eleştirmemesi tuhaf olur, biz resmi kurumların açıklamasını dikkate alıyoruz. İsrail'in İran politikasını dikkate almıyoruz.
- Filistin topraklarında illegal adımlar atılınca, barışçıl bir şekilde gösteri yapanlara ateş açtılar, masumlar öldü. Bunlara sessiz kalamıyoruz. "Gazze'ye saldırırsanız, Kudüs'ün statüsünü ihlal eden adımlar atarsanız buna sessiz kalamayız" uyarısını hep yaptık. İsrail kalıcı barış, istikrar istiyorsa çözümü iki devletli anlayıştır.
- Şu an Suriye'de pek çok aktör var. YPG de olacak bunun içinde. Sadece DEAŞ değil. Birçok terör örgütü var. Bizim çabalarımızın amacı siyasi istikrar, terörle mücadele var.
- Irak içinde bölgesel yönetim de var. PKK her ne kadar bölgesel yönetim içinde bazı ülkelerle işbirliği yapsa da, Talabani'den bir kişiyle görüştük, Kuzey Irak'ta bazı partileri tehdit ediyormuş. PKK'nın temizlenmesi için işbirliği yapmak istiyoruz.
- 29 Mayıs'ta Sollingen'e gidiyoruz. Burada yanlış anlaşılma var, Alman Dışişleri Bakanı buraya geliyor. Anma töreni yapacağız. Bazı siyasiler bundan rahatsız oluyor ama gidiyoruz buraya.
- Suudi Arabistan bizim için çok önemli bir ülke. Ama Katar krizinde taraf tutmamızı istediler. O nedenle biraz alınganlıkları oldu. Türkiye'ye karşı biraz olumsuz tavırları var. Farklı görüş ayrılıklarımız var ama Suudi Arabistan ve BAE'yi aynı kefeye koymamak lazım.
- Çavuşoğlu, Rus turistlere da Rusça mesaj verdi, "Daha fazla misafir görmek istiyoruz, Türkiye çok güzel ülke, Antalya, Alanya çok güzel şehir, Türk mutfağı da çok güzel" dedi.
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