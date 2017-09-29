Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan'daki farklı inançlar ve etnik gruplar arasındaki uyumu hedef alan bu alçak terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

29 Eylül 2017, Kabil’de meydana gelen terör saldırısı hk.

Kabil’de bugün bir camiye yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Afganistan’daki farklı inançlar ve etnik gruplar arasındaki uyumu hedef alan bu alçak terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.