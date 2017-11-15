Türkiye'den ayrılan futbolcuların performansları

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Wesley Sneijder - Nice

'Nereden nereye...' başlıklı yazılara konu olacak bir Fransa macerası yaşıyor. Galatasaray'da yaşadığı şaşalı günler geride kaldı, hocası Favre ile problem yaşayan Sneijder 7 maçta şans bulabildi. Bazen 18 kişilik kadroya bile giremiyor. Hollandalı oyuncu, son olarak milli takıma çağrılmamasıyla ilgili "Nice'de düzenli oynayamıyorum. Çağrılmadığım zamanlar evde boş boş oturmak çok acı veriyor" dedi.