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Kendisine şans verildiği anlarda ise büyük hayal kırıklığı yaratarak beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Sonunda Yunanlar da ona tahammül edemedi. Olympiakos yönetimi teknik heyetin de raporuyla Emenike’yi kadro dışı bıraktı. Devre arasında Las Palmas'a kiralandı. Burada da sakatlık problemi yaşadı, hiç maça çıkmadı. İspanyollar ondan kurtulmanın yollarını arıyor.