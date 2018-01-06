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Türk futbol tarihinin en büyük transferi gerçekleşti. Beşiktaşlı Cenk Tosun 22 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer oldu. Peki Cenk Tosun'dan önce Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcular kimler?