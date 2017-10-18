Türkiye'den İsrail'e yasadışı yerleşimler için kınama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"İsrail makamlarının işgal altında tutmakta oldukları Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerde 1588 konutun daha inşasına ilişkin süreci ilerletmelerini kınıyoruz. Filistin halkının en temel haklarına yönelik bu kabul edilemez ihlaller iki devletli çözüm zeminini tahrip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Filistin ile arasındaki barış sürecini akamete uğratan Yahudi yerleşim birimleri inşasını ciddi bir artışla sürdüregelen İsrail hükümetinin, 2017'nin başından bu yana sadece Batı Şeria'da 6 bin 500 konutun planını onayladığı belirtiliyor.

AB DE TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa etme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek yetkililerin kararı gözden geçirmesini talep etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin İsrailli yetkililerden konuya açıklık getirmesini istediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da ve 15 yıl sonra ilk kez El-Halil'de binlerce yerleşim yeri için onay vermesinin, ileride kurulması planlanan Filistin Devleti'nin varlığını tehlikeye attığı belirtildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır ve iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin İsrail'den kararını gözden geçirmesini istediği belirtilerek iki devletli çözüm için görüşmelerin tekrar başlatılmasını desteklediği bildirildi.