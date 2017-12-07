Türkiye'den Kudüs protestoları

ABD Başkanı Donald Trump'un dün akşam Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden oldu.

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bu akşam da alınan karar protesto edildi. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi altında Başkonsolosluğun bulunduğu sokakta saat 20.30'da toplanan Erbakan Vakfı ve Köklü Değişim üyesi bir grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ardından okunan basın açıklamasında, Kudüs, İsrail'e başkent değil, mezar olacaktır. Sömürgeci ABD'nin başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada İsra ve Miraç toprağı, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün Yahudi varlığının başkenti olarak tanındığını açıklamıştır. Müslümanlar olarak bizim nazarımızda yok hükmünde olan bu safsatanın sinyallerini ise bir kaç gün öncesinden haber vermiştir ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamanın ardından gruplar buradan ayrıldı.

"BÜTÜN DÜNYAYI ATEŞE VERMEKTEN KAÇINMAYACAK BİR İNANCA SAHİPLER"

Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti. Eksi 14 derece soğukta ellerindeki meşalelerle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyeleri, tekbir getirerek İsrail'i protesto etti. Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Bora Pehlivan, bölgede akan kanların, terör olaylarının ve iç savaşların arkasında İsrail'in olduğunu söyleyerek, ''Halkımız ve bütün insanlık bilmeli ki bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan yada dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir.

"KUDÜS ÖZGÜRDÜR, ÖZGÜR KALACAK" ŞEKLİNDE SLOGAN ATTILAR

DHA'nın haberine göre Trabzon'da, ABD'nin Kudüs kararı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Meydan Parkı Atatürk Alanı’nda, Trabzon Sivil İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi ‘Kudüs özgürdür, özgür kalacak’ sloganları atarak yaşananlara tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da katıldığı protesto gösterisinde Trabzon Sivil İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara “Bizler Trabzon kamuoyu ve Sivil İnisiyatif olarak gücümüzün yettiği, kalbimizin attığı müddetçe özgür Filistin ve özgür Kudüs’ün yanındayız. Tepkimizi bundan sonra artırarak devam ettirecek, Filistinli Müslüman kardeşlerimizi ve Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmayacağız"dedi.

ŞANLIURFA'DA 'KUDÜS' PROTESTOSU

Şanlıurfa’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail'i protesto etti.Öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş merkezi önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un, Tel Aviv'de yer alan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Kudüs'ün savaşın değil, barışın şehri olduğunu söyledi.

KARARIN GERİ ALINMASINI İSTEDİLER

Güneydoğu'da basın açıklamaları ve protesto gösterileri düzenleyen sivil toplum kuruluşları ile platformlar, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alması nedeniyle sert tepki gösterdi. Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak'ta bazı sivil toplum kuruluşları ile platformlar, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı alması nedeniyle tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamaları ve protesto gösterilerinde kararın geri alınması istendi.

"MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Konya'da toplanan kalabalık Kudüs için sloganlar atarak, İsrail ve Amerika'yı protesto etti. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Kayalı Park'ta toplanan kalabalık Kudüs için sloganlar attı. Toplanan kalabalık adına konuşan Sağlık-Sen Konya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Memur-Sen Konfederasyonu olarak 11 iş koluyla beraber burada bu eylemi gerçekleştirdik. Bundan sonra da sendikalar olarak eylemlerimiz devam edecek. Bunu biz günlük olarak yapmayı düşünüyoruz. Sendika binamızı özellikle bugünün anısına bunlarla süsleyeceğiz. Bu zulümde bitene kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Konya Sağlık-Sen Şubesi olarak bu davanın takipçisiyiz. Ümmet ne zaman feraha erdi biz de bu protestoyu sonlandıracağız. O zamana kadar kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika demeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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