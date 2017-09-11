Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısırın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.