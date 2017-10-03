''Türkiye'den teklif aldım ama kabul etmedim''

A Milli Takım'la ilgili bir itiraf da İngiltere'den geldi.

Son olarak Crystal Palace'ı çalıştıran 62 yaşındaki İngiliz teknik adam Sam Allardyce, Yaz döneminde Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan teklif aldığını fakat bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Kariyerinde Newcastle United, West Ham United, Sunderland ve İngiltere Milli Takımı gibi önemli takımlarda çalışan Allardyce, son olarak Crystal Palace'ı çalıştırmış fakat oradan da ayrılmıştı.

Sam Allardyce

A Milli Futbol Takımı

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