Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir."

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'ın 11-16 Şubat'ta Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Ankara'ya da giderek üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıklamıştı.

TİLLERSON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Türkiye'ye ilişkin bir açıklama yaptı.

Ortadoğu'da yaptığı ziyaretlere Ürdün'ün Başkenti Amman'da devam eden Tillerson, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PARTNER"

Bir soru üzerine Türkiye hakkında açıklamalar yapan Tillerson, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onlar hala bizim için bölgedeki önemli bir partner." ifadesini kullandı.

"Çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor." diyen Tillerson değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Suriye'de aynı sonuçlar için çalışıyoruz ve Türkiye'nin de içerde ve Irak, Suriye taraflarında tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bu tehditleri azaltmak için Türkiye ile ortak bir şekilde nasıl çalışabileceğimizi, sonuç olarak Suriye'de DEAŞ'ı tamamen ortadan kaldırmak, şiddeti azaltmak ve Cenevre barış görüşmelerine geçebilmek ve temel hedefe nasıl ulaşabileceğimizi konuşacağımızı umut ediyoruz. Suriye'de istikrarı sağlayacak Cenevre'deki barış görüşmelerinin Türkiye'ye en fazla faydayı sağlayacağını düşünüyorum."

Bakan Tillerson'un yarın Ankara'da olması bekleniyor.

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