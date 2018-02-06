Türkiye Diyanet Vakfı, 'bağış' dolandırıcılarına karşı uyardı

Diyanet'in adını kullanarak şehit aileleri için 'yardım kampanyası' adı altında SMS ve telefon görüşmesi ile 'bağış' topladıklarını söyleyenlere ilişkin son dönemde çok sayıda şikayet gelmeye başladı.

Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na da bu konuda gelen şikayetler üzerine ulaştığımız Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunun altını çizerek, vakıf olarak düzenlenen kampanyalar çerçevesinde kurumsal banka hesapları, online bağış, SMS ile Genel Merkez ve şubeleri aracılığıyla makbuz karşılığı bağış kabul edildiğini, bunların haricinde herhangi bir bağış yönteminin bulunmadığını söyledi.

İL VE İLÇE ŞUBELERİNİN ADINI KULLANIYORLAR

Türkiye Diyanet Vakfı'nın il ve ilçe şubelerinin adı kullanılarak telefon ve SMS yoluyla da vatandaşlardan şehit ailelerine yardım talep edildiği yönünde bilgiler geldiğini aktaran yetkililer, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vatandaşları telefonla arayarak, herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya bağış yöntemi olmadığını söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın tüm kampanyaları hakkındaki kurumsal bilgi, hesap numaraları ve bağış yöntemlerinin https://bagis.tdv.org adresinde yer aldığı vurgulandı.

Vakfın kurumsal SMS numaraları ise şöyle:

5601 (Genel Bağış)

4333 (Hediyem Kuran Olsun)



Açıklamada, telefonla arayarak, kargo göndererek veya ürün satışı yaparak vakıf adına bağış talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Vakıf ve görevlilerin vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunmasının da söz konusu olmadığı kaydedildi.

EMNİYET BİRİMLERİ VE VAKFA BİLDİRİLMELİ



Yetkililer ayrıca, bu tür yardım taleplerine itibar edilmemesi ve böyle durumlarla karşılaşılması halinde, aranılan telefon numarası ile gerekli bilgilerin emniyet birimleri ve vakfa bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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