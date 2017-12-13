Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD'de başlayan ve 2008'de yatırım bankası Lehmann Brothers'ın batmasıyla küresel piyasaları etkileyen finansal kriz nedeniyle en son 2009'da yıllık bazda küçülen Türkiye ekonomisi, daha sonraki süreçte güçlü büyüme performansı yakaladı.

En son 2009’da yıllık yüzde 4,7 daralan Türkiye ekonomisi, 2010-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüyerek, AB’nin yüzde 1,4 ve G20’nin yüzde 3 olan yıllık ortalama büyüme rakamlarının üzerine çıktı.

Bu dönemde en yüksek büyümeyi yüzde 11,1 ile 2011’de yakalayan Türkiye, en düşük büyümeyi ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geçen yıl yüzde 3,2 ile kaydetti.

AB ekonomisi ise küresel krizin devam ettiği 2009’da yüzde 4,3 küçülürken, takip eden 7 yılda ortalama yüzde 1,4 büyüdü. AB ortalamasını katlayan, üye 28 ülkeden daha fazla büyüyen Türkiye ekonomisinin performansına en fazla yaklaşabilenler İrlanda ve Malta oldu. İrlanda bu dönemde yıllık ortalama yüzde 6,5, Malta ise yüzde 4,7 büyüdü.



KOMŞUNUN BÜYÜME SINAVI SÜRÜYOR

Kriz sonrası dönemde toparlanmakta güçlük çeken Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Portekiz ve İtalya, zayıf büyüme performanslarıyla diğer AB ülkelerinin gerisinde kaldı. 2010-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,6 daralan Yunanistan ekonomisi, sadece 2014’te yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

G20 İÇİNDE EN FAZLA BÜYÜYEN 3. ÜLKE

Aynı dönem G20'nin yıllık ortalama büyümesi ise yüzde 3 olarak kaydedildi. G20'de 7 yıllık ortalama büyümede Türkiye’nin performansını, yalnız Çin (yüzde 8,1) ve Hindistan (yüzde 7,3) geride bıraktı. Türkiye, bu iki ülkeyi ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı çift haneli büyüme ile geçti.

Gayri safi yurt içi hasılaları bakımından G20 içinde Türkiye’ye en yakın ülkelerden Endonezya ve Meksika ekonomileri 2010-2016 döneminde sırasıyla yıllık ortalama yüzde 5,6 ve yüzde 3,1, aynı dönemde Suudi Arabistan ve Arjantin ekonomileri de yıllık ortalama yüzde 4,7 ve yüzde 2,2 büyüdü.

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