FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, 735 puanı bulunan Türkiye 42. sırada bulunuyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'yı Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim 1 Almanya 1602 - 2 Brezilya 1483 - 3 Portekiz 1358 - 4 Arjantin 1348 - 5 Belçika 1325 - 6 İspanya 1231 - 7 Polonya 1209 - 8 İsviçre 1190 - 9 Fransa 1183 - 10 Şili 1162 -

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FIFA Dünya Sıralaması