FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Almanya 1544 - 2 Brezilya 1384 - 3 Belçika 1346 - 4 Portekiz 1306 - 5 Arjantin 1254 - 6 İsviçre 1179 - 7 Fransa 1166 - 8 İspanya 1162 - 9 Şili 1146 - 10 Polonya 1128 -







