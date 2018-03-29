Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden BBC Türkçe'ye ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 2017 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin "IŞİD'den kaçan Iraklı Türkmen kadın yaşadığı vahşeti anlatıyor" başlıklı haberi, internet röportaj dalında ödüle layık görüldü.
Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen röportajda, Tikrit kentinden bir kadın, 2014 yılında yaşadığı El Alam kasabasına IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) saldırısı ardından yaşadıklarını ilk kez anlatmıştı.
Iraklı kadın, ailesi ve çevresindeki insanların katledilmesini, bir grup kadınla birlikte kapatıldıkları bir garajda günlerce tecavüz ve şiddete maruz kalmalarını, buradaki bazı kadınların hayatını kaybetmesini ve sonunda buradan kaçmalarını aktarmıştı.
Haber, BBC Dünya Servisi'nde İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Endonezce dahil çeşitli dillerde de yayımlanmıştı.
Haberi okumak için tıklayın.
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 1959 yılından bu yana dağıtılıyor.
Ödüller yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak bir törenle sahiplerine verilecek.
Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet ana dallarında ödül kazanan haberler şöyle:
BASIN:
Haber:
- Siyasal: Nurettin Kurt, Hürriyet Gazetesi'nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan "Tank Değil Ben Çarptım" başlıklı haberiyle.
- Ekonomi: Burak Coşan, Hürriyet Gazetesi'nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan "Ekmeğimizle Oynuyorlar" başlıklı haberiyle.
- Haber Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Ohal İstismarı" başlıklı haberiyle.
- Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi'nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan "Tez Pazarı'nda Kapı 3 Bin TL'den Açılıyor" başlıklı haberiyle.
- Sağlık: Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi'nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Verem Turistleri" başlıklı haberiyle.
- Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi'nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan "Hasbahçe'ye İmar" başlıklı haberiyle.
- Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi'nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan "Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!" başlıklı haberiyle.
Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi'nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan "Antalyaspor'da Menajer Vurgunu" başlıklı yazısıyla.
Araştırma: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi'nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan "Dönüşüm İnsanları" başlıklı araştırmasıyla..
Röportaj - Söyleşi: Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi'nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan "Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler" başlıklı röportajıyla.
Sayfa Düzeni:
-Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi'nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla.
-İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi'nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu.
-Karikatür: Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı.
-Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi'nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan "Adaleti Yolda Arayanlar" fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu.
TELEVİZYON-RADYO
-TV Haber: İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı'nın yayınladığı "Filistinli Göstericinin Vurulma Anları" başlıklı TV haberiyle.
-TV Haber Araştırma: Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Hayallere Engel" başlıklı haber dosyası ile.
-TV Haber Program: Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV'de yayınlanan "5N1K: Reza Zarrab Özel" konulu haber programıyla.
-TV Belgesel: Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV'de yayınlanan "Bilun: Sürgünün Son Tanığı " belgeseliyle.
-TV Spor: Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV'de yayınlanan "Efsane Boksör Marcel Cerdan" başlıklı programı ile.
- TV Kamera: Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan "Her Şey Vatan İçin" başlıklı haber dosyasıyla.
-Radyo Haber-Programı: Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo'da yayınlanan Cinayet Masası programıyla.
İNTERNET
-İnternet Haber: Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan "Google Aramalarında Türkiye'nin Gizli Portresi" başlıklı haberi ile.
-İnternet Röportaj: Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan "IŞİD'den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın Anlatıyor" başlıklı röportajıyla..
NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk'e verilmesini kararlaştırdı.
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