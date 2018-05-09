Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce, 1959 yılından bu yana verilen Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Ciner Yayın Grubu, 5’i Habertürk Gazetesi, 2’si de Habertürk TV olmak üzere 7 dalda ödül aldı. Eğitim dalında Habertürk Haber Merkezi muhabiri Yusuf Doğan, “Tez Pazarı’nda Kapı 3 Bin TL’den Açılıyor” haberiyle, spor haberi dalında Spor Servisi muhabiri Murat Ağca, “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!” haberiyle, köşe yazısı dalında Atilla Türker “Antalyaspor’da Menajer Vurgunu” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Mehmet Deniz Özkök, 19 Temmuz 2017 tarihli “birinci sayfa”, Ercan Arıkan ise 30 Ocak 2017 tarihli “iç sayfa” ile ödül kazandı. Habertürk TV’den Hasan Dönmez ve Murat Karataş, “Her Şey Vatan İçin”, Duygu Kaya da “Hayallere Engel” başlıklı haber dosyasıyla “TV haber araştırma dalı”nda ödüle layık görüldü.

İKI ÖDÜL DE HABERTÜRK FOTO MUHABİRİNE

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) “Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 Ödülleri” de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. ‘Günlük Yaşam İkincisi’ ödülüne, Ankara’nın Çamlıdere İlçesi’nin eşsiz güzelliklerini gören bir tepede bulunan mezar fotoğrafıyla, Habertürk Gazetesi foto muhabiri Arif Akdoğan layık görüldü. Akdoğan, Zafer Eğitim Kurumları Özel Ödülü’nü de aldı. Akdoğan’a ödülünü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba verdi.

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