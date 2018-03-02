İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik aranıyor.



"Türkiye Güven-huzur uygulaması" çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Denetimler sırasında bir polis helikopteri de havadan inceleme yaptı.





İstanbul'daki uygulamanın akşam saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

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