Türkiye genelinde yemek kartları ve çeklerine 'boykot' hazırlığı

TÜRES (Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) yemek çekleri yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi için bir günlük boykot tarihini açıkladı. Açıklamaya göre yemek çeki ve kartı firmaları tarafından komisyon oranlarını makul bir seviyeye çekmediği takdirde 25 Aralık tarihinde bir günlük Türkiye genelinde ‘Boykot’ yapılacak.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl konuyla ilgili olarak "TÜRES yemek çeki/kartı firmalarının yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uyguladıkları yüksek komisyon oranları sorununun çözümü adına uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar geçtiğimiz aylarda TÜRES aracılığı ile çokça gündeme geldi ancak sorun henüz çözüme kavuşturulmadı. Restoran-lokanta işletmecilerinin yemek çeki/kartı firmalarına ödediği yüzde 10-12’lere varan komisyon bedelleri bu sektörde karlılığı oldukça düşürdü ve birçok işletme kapanma noktasına geldi. Bu bağlamda İTO(İstanbul Ticaret Odası) tarafından yemek çeki/kartı üzerinden verilen komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla; yemek kartı firmalarınca, bu kartları kullanan firmalara iskonto verilmemesi yönünde 10.08.2017 tarihli ve 56 sayılı Meclis Kararı uyarınca; ‘Yemek Çekleri İskonto Oranları Hakkında Zorunlu Mesleki Karar’ alındı" dedi.
"O GÜN MİLYONLARCA İNSAN YEMEK ÇEKİ/KARTI KULLANAMAYACAK"
TÜRES olarak İTO tarafından alınan kararı desteklediklerini belirten Bingöl, “Öncelikli beklentimiz en başından beri ifade ettiğimiz gibi bu sorunun ilgili bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin getirilmesi yönündedir.
Ancak İTO tarafından alınan bu kararın da uygulanabilmesi ve ülke genelinde de benzer kararlar alınabilmesi adına TÜRES olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili tüm STK’lara da çağrıda bulunuyor ve harekete geçiyoruz. Yemek çeki/ kartı firmaları tarafından komisyon oranları makul bir seviyeye çekilmediği takdirde takdirde 25 Aralık 2017 tarihinde bir günlük Türkiye genelinde ‘Boykot’ kararı almış bulunmaktayız. O gün milyonlarca insan yemek çeki/kartını kullanamayacak” ifadelerini kullandı.
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