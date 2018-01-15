Türkiye genelindeki özel güvenlik görevlileri eğitim altına alınacak. İki etap halinde gerçekleştirilen eğitimlerin ilkine 2-12 Ocak tarihleri arasında başlandı ve bu kapsamda 55 ilde 50 bin 914 özel güvenlik görevlisi eğitimden geçirildi. Sıra özel güvenlik sayısı 2 bin ve üzerinde olan 26 büyükşehirdeki 224 bin 230 güvenlik görevlisine geldi. Ayrıca geçen yıl Polis Başmüfettişlerince Türkiye genelinde tek tek gezilerek tespit edilen 60 ildeki 372 AVM’ye denetim yapılırken, 54 ilde bulunan havalimanları da özel denetlendi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel güvenlik görevlilerine hizmet sunduğu birimin özelliğine göre görevi başında bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik eğitim verilmesi talimatı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Türkiye genelindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim altına aldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafında oluşturulan eğitim komisyonunca gerekli planlama ve çalışmalarla, özel güvenlik görevlilerine eğitim verecek olan 123 Polis başmüfettişi eğitimden geçirildi.

50 BİN 914 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİLDİ



İki etap halinde verilen eğitimin ilki; özel güvenlik görevlisi sayısı bin ve altında olan iller ile iki bin ve altında olan illere 2 grup halinde yapıldı. 56 Polis Başmüfettişi tarafından 2-12 Ocak tarihleri arasında verilen eğitime 55 ildeki 50 bin 914 özel güvenlik görevlisi katıldı. Eğitimlerde afet acil durum anında yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, güvenlik tedbirleri (bina ve tesis güvenliği), özel güvenlik hukuku ve kişi hakları (yetki ve sorumluluklar) konularına yer verildi.



Özel güvenlik görevlisi sayısı bin ve altında olan 1’inci gruptaki eğitimlere, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şirnak, Sinop ve Tunceli illerini kapsayan 28 ilde görev yapan 21 bin 782 özel güvenlik görevlisinden 17 bin 754’ü katıldı.



Özel Güvenlik Görevlisi sayısı iki bin ve altında olan 2’inci grupta yer alan Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerini kapsayan 27 ilde görev yapan 37 bin 554 özel güvelik görevlisinden 33 bin 160’na eğitim verildi. İki gruptaki toplam 59 bin 336 güvenlik görevlisinden 50 bin 914 ‘ü bu eğitimlerden faydalandı.

İKİNCİ ETAPTA 224 BİN 230 KİŞİ DAHA EĞİTİM ALACAK



Özel Güvenlik çalışanlarının temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgilerinin ve iletişim becerilerinin artırılması, aidiyet duygularının geliştirilmesi ile özel güvenlik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla verilen eğitimlerin ikinci kısmına ise 22 Ocak tarihinde başlanacak. Özel Güvenlik Görevlisi sayısı iki bin ve üzerinde olan 3’üncü grupta yer alan Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Muğla, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 26 ilde, 22 Ocak - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 224 bin 230 özel güvenlik görevlisinin eğitimlerine devam edilecek.



Büyük bir sektör haline gelen özel güvenlik alanında; bin 435 özel güvenlik şirketi, 444 özel güvenlik eğitim kurumu, 289 alarm izleme merkezi, 95 bin 577 özel güvenlik izni verilen yer, 291 kişi koruması, bir milyon 556 bin 250 özel güvenlik sertifikası bulunan kişi, 1 milyon 58 bin 626 özel güvenlik kimlik kartı verilen kişi ve 283 bin 566 çalışan özel güvenlik personeli bulunmakta.



Ayrıca 2017 yılında Polis baş müfettişlerince Türkiye genelinde tek tek gezilerek tespit edilen 60 ildeki 372 AVM’ye denetim yapılırken, 54 ilde bulunan havalimanları da özel denetlendi.

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