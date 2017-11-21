Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk davasında yeni gelişme

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Sabah'ın haberine göre; Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine âşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı Elif Atbaş tarafından 'yüzüne kezzap atılmak' ve 'öldürülmek' ile tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Atbaş hakkında dava açılmıştı.