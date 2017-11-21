Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk davasında yeni gelişme

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, tehdit ettiğini delillendiremediği için, suç duyurusunda bulunduğu Elif Atbaş ve Yasin Duman hakkında beraat etti.
Sabah'ın haberine göre; Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine âşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı Elif Atbaş tarafından 'yüzüne kezzap atılmak' ve 'öldürülmek' ile tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Atbaş hakkında dava açılmıştı.
Pamuk tarafından yapılan şikâyet sonrası Atbaş ve arkadaşı Duman hakkında geçtiğimiz günlerde ikinci bir dava daha açıldı.
Bu davanın iddianamesinde, Pamuk'un Yasin Duman tarafından arkadaşı Elif Atbaş'ın azmettirmesiyle, "Davaları geri çekmezsen sonun kötü biter" şeklinde ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.
Elif Atbaş ve Yasin Duman hakkında "birden fazla kişi ile tehdit suçundan" ceza istendi.
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