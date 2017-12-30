Türkiye Haber Kameramanlarından 'Benim Hikâyem'projesi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri başlattıkları proje ile ülke genelinde belirlemiş oldukları Kars, Erzurum, Sivas, Erzincan, Rize, Muğla, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Edirne'de oluşan 10 ilde bulunan 13 farklı köy okulunda "kamera, kurgu ve senaryo yazımı'' eğitimi verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı proje kapsamında okullarda 7-14 yaş aralığında öğrenim gören öğrencilerle hem geleceğe yönelik mesleki bir başlangıç hem de bu meslekte kullanılan teçhizatları tanıtma ve kullandırma bu çalışmanın amaçlarından oldu.
Verilen eğitimlerde görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin önemi ve nasıl yapıldığı anlatıldı. Bu öğrencilerin hayal dünyalarını dışa nasıl aktarabileceklerini anlatabilmek amacı ile senaryo eğitimi de verilerek belgesel yönetmenliği,sinema teknikleri gibi diğer mesleklere de dikkat çekildi.Eğitim materyali olarak öğrencilere haber çekimlerinde kullanılan Broadcast kameralar,belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kameraların yanında Steadiycam özellikli kameralar götürülerek bu kameraların nasıl çalıştığı öğrencilerle paylaşıldı.Onların da bu kameraları kullanarak vizörden dünyaya bakmaları sağlandı. Sınıf içi çalışmalardaöğrencilere teorik bilgilerin yanında mesleğe ilişkin tecrübeler aktarılarak,kameramanlık, senaryo yazımı vekurgu alanıyla ilgili uygulamalı eğitimler verildi.
Eğitim çalışmalarının verimini artırmak amacı ile bu anlatımların yapıldığı okullarda teoriden sonra pratik halinin de görülebilmesi amacı ile 1 öğrenciyi kamera karşısına diğerlerini kamera arkasına alarak birde klip çalışması yapıldı. Müziğin evrensel bir dil olmasından yola çıkarak ve bir müzik klibinin bu yaş grubu çocukların hoşuna gideceğini düşünerek "Orda bir köy var uzakta" adlı çocuk şarkısını yeniden aranje edildi. Bir müzik klibinin nasıl çekildiği hangi safhalardan geçtiği ve nasıl ortaya çıktığını pratikte anlatılması amaçlanan bu klipte, gidilen köy okullarında ki çocuklardan ses kayıtları alınarak bir klip ortaya çıkarılması sağlandı.
Yapılan bu çalışmalar sonrası,eğitim verilen bu okullardaki öğrenciler duygu ve düşüncelerini derneğe mektuplar göndererek ifade etti.
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