Türkiye Habertürk TV'den öğrendi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen hayata geçmesinin ardından akıllardaki soru yeni kabinede kimlerin yer alacağıydı.

Külliye'deki töreni takip eden HABERTURK.COM yazarı Nagehan Alçı canlı blogla son kulisleri aktardı. Kabinenin açıklanmasından saatler önce Berat Albayrak'ın, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Abdülhamit Gül'ün yeni kabinede de yer alacağını söyleyen Alçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı için de Mehmet Ersoy'un adını verdi.

Haberturk.com yazarları, Habertürk TV'deki Türkiye'nin Nabzı programında yeni kabine öncesi değerlendirmelerde bulunuldu. Sadece bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyleyen de bu programda Sevilay Yılman oldu.

Saat 21.50 sıralarında Habertürk TV yayınında Didem Arslan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabineyi eksiksiz olarak sundu. Bu liste Erdoğan'ın açıkladığı liste ile birebir örtüştü.