Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye genelindeki hava kirliliğinin izlendiği Ankara- Gölbaşı’ndaki Çevre Referans Laboratuvarı’nın kapılarını HABERTÜRK'e açtı. Öztürk, hava kalitesinin 81 ilde kurulu 300 istasyonda anlık olarak ölçüldüğünü, kirliliğin nedenlerinin saptandığını ve bu merkezde hava kalitesinin artırılması için analizler yapıldığını söyledi.

ÜSTTEN YAKMALI SOBA

HABERTÜRK’e açıklama yapan Öztürk, istasyonlar sayesinde kirleticinin ne olduğu bilgisine anında ulaştıklarını vurguladı. Öztürk, “Örneğin Keşan ve Iğdır’da hava kirli, kükürtdioksit fazla. ‘Doğalgaza geçeceksin’ diye alarm veriyor. Bu şekilde tam 223 ilçe saptadık ve Enerji Bakanlığı’na bildirdik. 75 ilçe yatırım programına alındı, bu bölgelere doğalgaz geldiğinde vatandaşlar temiz havaya kavuşacak” diye konuştu. Yatırım planına girmeyi bekleyen ilçeler için de hava kirliliğini azaltmaya yönelik önerilerde bulunan Öztürk, “Soba ile ısınan vatandaşlarımız mutlaka üstten yakmalı soba kullanmalı. Alttan yakma hazneli sobalar zehir kusuyor. Kükürtdioksit kaynaklı kirliliğin büyük sebebi bu sobalar” dedi.

RÜZGÂRI KESEN YENİ YAPIYA İZİN VERİLMEYECEK

Öztürk, şehirlerde rüzgârı kesen bina inşasının hava kirliliğine neden olduğuna dikkat çekerek, “Hava Kirliliği ile Mücadele İmar Planı” hazırladıklarını söyledi. Öztürk, “Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde imar planları hâkim rüzgâr yönüne göre yapılacak” dedi. Rüzgârı kesen yapıya izin verilmeyeceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: “Rüzgâra engel olan binalar hava hareketinin olmadığı, nefes almayan ölü noktalar oluşturuyor. Mevcut binalarımız için bir şey yapamayız ama yeni yerleşim bölgelerini planlarken hava alan ferah alanlar yaratabiliriz. Emniyet Genel Müdürlüğü ile de ortak bir çalışma yürüteceğiz.”

Öztürk, Gazete Habertürk'ten Neslihan Can’a konuştu. Çevre Bakanlığı Müsteşarı, havayı kirleten aracın trafikten men edilmesi için girişimde bulunacaklarını söyledi.

HER BÖLGEDEN İLÇE LİSTEDE VAR

Hava kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, bakanlık tarafından hazırlanan doğalgaz ihtiyaç haritasında yer alan ilçelerden bazıları şöyle: Ankara Beypazarı, İzmir Şelçuk, Çanakkale Lapseki, Erzurum Oltu, Konya Beyşehir, Muğla Ula, Ordu Ünye, Rize Ardeşen, Sivas Divriği, Trabzon Akçaabat, Adana Kozan, Balıkesir Edremit, Manisa Kırkağaç, Mardin Midyat, Van Erciş.

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