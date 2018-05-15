Haydar Aliyev'in doğumunun 95'inci yıldönümü nedeniyle Nahçıvan'da yapılan uluslararası turnuvada milli erkek takım judokaları, bronz madalyanın sahibi oldu.



Dört ülkeden 9 takımın yer aldığı Uluslararası Haydar Aliyev Turnuvası'nda tatamiye çıkan Rıdvan Hazar (60), Niyazi Gökçen (66), Abidin Karabulut (73), Cem Ata (81) ve Çağrı Doğan'dan (+81) oluşan milli takım, bronz madalya müsabakasında Rusya'yı 4-0 yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER