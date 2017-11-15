Türkiye ihracat katkı endeksi açıklandı

Seramik sektörünün ihracata katkısını görebilmek için bu endeksin hazırlandığını açıklayan Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, "Ekonomistlerce 2012 yılından itibaren 5 yıllık verilerin tarafsızca incelenerek hazırlandığı bu endekste, seramik sektörü en üst sırada yer alarak, Türkiye için ne kadar önemli bir sektör olduğunu ortaya koyuyor. Seramik sektörü 1 dolarlık ithalat yaparken 18.2 dolarlık ihracat da yapıyor. Üçüncü çeyrekte de seramik sektörü yüzde 18.2'lik katkıyla ithalatına kıyasla ihracata en yüksek katkıyı sağlayan sektör oldu." dedi.
Seramik sektörünün, çok az ithal girdi ile çok yüklü ihracat yapabildiğinin altını çizen Çenesiz, son yıllarda artan yatırımlarla daha üst segment ve katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatında da artış yaşanacağını açıkladı.
Hedeflenmeden yapılan yatırımların mili servet kaybına neden olduğunu belirten Çenesiz, "Seramik ve benzeri kapasitesi fazlası olan sektörlerde yatırım teşvikleri mutlaka ihracat taahhüdüne bağlanmalıdır. Bu endeks ile de ortaya konmuştur ki; seramik sektörü desteklenirse 10 yıl sonra şu anki durumundan çok daha fazla katkı sağlar hale gelecektir." dedi.
"TÜRKİYE SANAYİSİ BÜYÜDÜĞÜ ZAMAN BÜYÜYOR"
Kale Grup Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ise sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede, seramik sektörünün Türkiye'ye büyük katkısı olduğunu belirterek, "Cari açığın kapatılması kapsamında enerji ithalatının azalmasının önemini vurguladı.
Okyay, 2001 krizinden bu yana büyüttüğümüz ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmak sanayiden geçiyor. Türkiye ancak sanayisi büyüdüğü zaman büyüyor. Aslında hep sanayinin katma değerini ve bu ülke için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatma gayretindeyiz. Cari açıkla mücadelede cari açık yaratan sektörlerin azaltılması yönünde iddialı programlar uygulandı ve uygulanıyor. Bugüne kadar enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde ilerleme sağlandı ancak istenilen yerde değiliz. Seramik sektörü Türkiye'de kendi kaynaklarını kullanan, Türkiye'nin ekonomik yapısına çok uygun bir sektör. Ben de 60 yıldır bu sektörü temsil eden Kale Grubu'nun içerisinde 25 yıldır görev almaktayım. Seramik sektörüne destekler artırılmalı." diye konuştu.
Yerli otomobil projesine de değinen Okyay, "Son dönemde sanayide sıklıkla aktörler arıyoruz. Otomotiv için yapılan bir çalışma var biliyorsunuz ki... 87 büyük sanayi işletmesi, 900 KOBİ ile birçok firmanın bir babayiğit edasıyla gayret içerisinde ülkenin katma değerini artırmak için uğraştığını hepimiz biliyoruz." dedi.
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