Türkiye ile AB arasında vizesiz seyahat yakın

Türkiye ile AB arasında vizesiz seyahat son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan gerginliğe rağmen gündemden kalkmadı.
AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile AB arasında süren vizesiz seyahat konusunda müjdenin yakında verilebileceğine işaret etti.
Dünya'nın haberine göre, Uluslararası İşbirliği Platformu'nun bu yıl 8'incisini düzenlediği Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Avramopoulos, "Türkiye ile AB arasındaki çipli pasaportlarla vizesiz seyahat konusunda son düzlüğe girdiğimizi müjdelemek istiyorum. Bu işin sorumlu ismi olarak bunu açıkladığımızda dünyanın en mutlu insanı olacağım" dedi.
VİZESİZ AB SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?
Türkiye vatandaşlarının schengen üyesi Avrupa Birliği ülkelerinde vizeye gerek duymadan seyahat edilmesini öngören vize serbestisi (muafiyeti) için ilk adım "Ortak Eylem Planı'ndan" da önce 16 Aralık 2013'te atılmıştı.
Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AB temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası " Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması" imzalanmış, 3-3,5 yıl içerisinde Türkiye vatandaşlarının vizeden muaf olacağı öngörülmüştü. Vize serbestisi konusu, mültecilerin geri kabulü şartıyla "Türkiye-AB Ortak Eylem Planı"yla ikinci kez masaya geldi ve bir yıl içinde tamamlanması hedeflendi.
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