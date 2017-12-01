"Türkiye ile Etiyopya arasında savaş çıkarırım" diyen diplomat geri çağrıldı!

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da trafik kazasına karışan diplomatını "görevini kötüye kullandığı" şüphesiyle geri çağırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'nun Ankara'da yaşanan olayın araştırılması için bir komite kurulması emrini verdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu diplomatın komite önüne çıkmak için ülkesine geri döndüğü belirtilirken, bakanlığın meselenin aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceği akabinde yaptırım uygulamayı planladığı kaydedildi.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli T.H, geçen hafta, elçilik aracıyla iki otomobile çarpmıştı.

Diplomatın kaza sonrasındaki sarf ettiği ileri sürülen sözler tepkilere yol açmıştı.

" TÜRKİYE İLE ETİPYOPYA ARASINDA SAVAŞ ÇIKARTIRIM"

Kazanın taraflarından B.A., kazaya neden olan T.H.'nin alkolün etkisiyle kendileriyle dalga geçtiğini ve tehditler savurduğunu belirterek, "Bu arkadaş, alt yolda arabaya çarpıyor. Oradan kaçıp geldi, bize çarptı. Bir ülkenin büyükelçiliğinde görevliymiş. Şahıs alkollü üstelik. Alkol testini kabul etmiyor ve 'Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım' diyor. Arkadaşlar da şahit, gerçekten böyle söyledi" şeklinde konuşmuştu.

türkiye

Etiyopya