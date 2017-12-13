Türkiye- Ermenistan ilişkileri hakkında konuşan bakan, Türkiye ile Ekim 2009'da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan ilişkileri normalleştirme protokollerin iptal edileceğini belirtti.

Protokollerin yürürlüğe girmesi için parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini aktaran Nalbandiyan, Türkiye'nin protokollerin ruhuna uygun davranmadığını iddia ederek, "Ermenistan Devlet Başkanı (Serj Sarkisyan) Eylül ayında Erivan'ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız" açıklamasında bulundu.

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