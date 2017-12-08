İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile görüşmek üzere yarın İran'a gidecek.

AA'nın haberine göre Soylu'nun İranlı mevkidaşı Rahmani Fazli ile gerçekleştireceği görüşmelerde, sınır güvenliği iş birliği, terörle ve kaçakçılıkla mücadele konularının ele alınacağı öğrenildi.

Bakan Soylu'ya bir günlük İran ziyaretinde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik edecek.

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