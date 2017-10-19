Türkiye ile İran'ın merkez bankaları mutabakata vardı

Türkiye ve İran arasındaki ticaretin ulusal para birimleriyle yapılması konusunda mutabaka varıldı. Konuyla ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara'yı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından yapıldı.



Çankaya Köşkü'ndeki ortak basın toplantısında Cihangiri, şu açıklamalarda bulundu:

"İran ve Türkiye arasındaki ticari işlemler iki ülkenin ulusal para birimleri ile yapılacak. Bu konuda anlaştık."Yıldırım da, "Türkiye ve İran arasında ulusal para ile ticaret yapılmasında, iki ülke merkez bankaları mutabakata vardı. Önümüzdeki günlerde uygulamayla ilgili diğer bankalar da bilgilendirilecek" dedi.Yıldırım ile yaptıkları görüşmede, Türkiye'nin İran'dan aldığı petrol ve doğalgaz miktarının artırılması konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Cihangiri şunları söyledi:"Türkiye'ye ham petrol ve doğalgaz ihracatımız var. Her ikisini de artırabiliriz. (Bu konu) bir sonraki müzakerelerde ciddi şekilde ele alınacak ve hayata geçmesini umuyoruz."

Reuters

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