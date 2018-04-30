Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan’ın temasları kapsamında iki ülke arasında ortak bildiri ile birlikte çeşitli alanlarda 25 anlaşma imzalandı.

Törende, Kamu Özel Ortaklığı ilkeleriyle kömür ve doğalgaz tesisi inşası Mutabakat Muhtırası, Taşkent Havalimanı'nın yeni uluslararası yolcu terminali inşası ve havalimanının altyapısının geliştirilmesi Mutabakat Muhtırası, Yatırım Projeleri Finansmanı Kredi Anlaşması, Taşkent şehrinde 'Türk İş Merkezi' inşası Mutabakat Muhtırası, Taşkent’te Ziraat Bankası Merkez Ofisi İnşası Mutabakat Muhtırası, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Özarşiv Ajansı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü, Türk Standartları Enstitüsü ile Özstandart Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırasının Uygulanmasına ilişkin 2018-2020 Faaliyet Planı, Belirlenen Sahalarda Ortak Arama Projelerinin Uygulama Anlaşması Hurob, Aydim Djetmtau and Saritau, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna Bağlı Din İşleri ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Turizmi Geliştirme Komitesi İdaresi arasında İnanç Turizmini Geliştirme Amacıyla İşbirliği Hakkında Mutabakat Zabtı imzalandı.

İki ülke arasında, Türkiye Cumhuriyeti Osman ve Su İşleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Ormancılık Komitesi Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Arasında Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek ve Uzman Orta Öğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Protokol, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İş Birliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçla Mücadele İşbirliği Konulu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi Arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finans İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında Suçluların İadesi Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması’nı Tadil Eden Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından yapılan ortak açıklama ile imzalandı.

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