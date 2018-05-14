Bankalardaki tasarruf hesapları mart sonu itibarıyla 970 milyar liranın üzerine çıkarken, böylece geçen 3 aylık süreçte tasarruflara 40 milyar lira daha eklendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı mart sonu itibarıyla 970 milyar 366 milyon liraya ulaştı.
Bu rakam geçen yıl sonunda 930 milyar 272 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece üç aylık dönemde bankalardaki tasarruf mevduatları 40 milyar 94 milyon lira daha artmış oldu.
Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk çeyrekte toplam 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.
Başkentin tasarrufu 100 milyar liraya dayandı
Ülke ekonomisine sağladığı katma değer, nüfus ve çeşitliliği ile bir çok kategorinin lokomotifi konumunda bulunan İstanbul, tasarruf miktarında da zirvede yer aldı. İlk çeyrekte tasarruflarına 18 milyar 389 milyon lira daha ekleyen İstanbul'u ise Ankara takip etti.
Ankara'nın tasarruf mevduatları ilk çeyrekte 2017 sonuna kıyasla 4 milyar lira artarak 96,4 milyar liraya çıktı.
Tasarruf artışında İstanbul ve Ankara'nın ardından, 2,9 milyar lira ile İzmir, 1,3 milyar lira i,le Bursa, 1 milyar lira ile de Antalya izledi.
6 ilin tasarrufu eridi, 75 ilin arttı
İlk çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde 75 ilin tasarruf mevduat hesabında artış gösterirken, 6 ilin birikimleri azaldı.
Buna göre tasarruf miktarı en fazla azalan il 98,7 milyon lirayla Diyarbakır oldu. Bu ili 35,2 milyon lira ile Rize, 25,9 milyon lira ile Şırnak, 6,9 milyon lira ile Erzurum, 5,4 milyon lira ile Artvin ve 318 bin lira ile Kars takip etti.
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